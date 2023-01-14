Роковая красавица роковой эпохи: почему россияне влюблялись в Анну Самохину

Критики называли ее «советской Мэрилин Монро», а зрители единодушно считали одной из красивейших актрис отечественного кино. Ее нет с нами уже больше десяти лет, а в социальных сетях до сих пор существуют многотысячные группы ее поклонников, которые делятся друг с другом фотографиями и редкими записями с участием любимой артистки. Наверное, ее неувядающая популярность связана, помимо прочего, с точным попаданием в нерв эпохи: она не только играла роковых красоток и бандитских подружек, но и сама была натурой яркой и мятущейся, не боялась жить на полную катушку и ушла во цвете лет. Сегодня, 14 января, Анне Самохиной исполнилось бы 60. О жизни и карьере рано ушедшей звезды вспоминают «Известия».

Из общаги — на подмостки

Анна Самохина (урожденная Подгорная) родилась 14 января 1963 года в городке Гурьевск Кемеровской области. Вскоре после этого ее родители переехали в Череповец и устроились на металлургический комбинат, где отец девочки работал в литейном цехе, а мать — в конструкторском бюро. Семья не относилась к числу благополучных: отец сильно пил, скандалы происходили почти ежедневно. Завод выделил им комнату в семейном общежитии, но Ане и ее старшей сестре там было не слишком уютно из-за пьяных выходок отца. Поэтому спали они чаще всего на общей кухне, на брошенных в угол матрасах. Впрочем, соседи, по большей части, также грешили любовью к спиртному. Регулярные пьяные драки и скандалы были главным воспоминанием Анны о раннем детстве. Она не раз вспоминала о том, как нетрезвый сосед с бранью ломился к ним в комнату. Пятилетняя Аня была дома одна — и стояла посреди комнаты с топором, готовая защищаться.

Фото: Global Look Press/Russian Look/Igor Gnevashev

Когда девочке исполнилось 8 лет, отец умер от последствий пьянства. А вскоре семья переехала из общежития в собственную комнату в коммуналке. Как рассказывала Анна позднее, этому счастью они были обязаны напористости матери и забавному совпадению: их фамилия совпадала с фамилией одного из членов ЦК КПСС, Николая Подгорного. Мать девочки написала ему письмо — и оно сработало. А вскоре мать отдала артистичную дочку в музыкальную школу. Она мечтала выдать Анну замуж за военного и считала, что умение играть на пианино приблизит желанную партию.

Музыка действительно стала для девочки радостью и отдушиной. В 14 лет ее приняли в Череповецкий народный театр. Но даже тогда она не задумывалась всерьез об актерской карьере. К сцене ее подтолкнула первая юношеская любовь. С одноклассником по имени Герман они гуляли по улицам, он читал девушке стихи — их чувство было по-детски невинным, но родители мальчика всполошились, опасаясь, что их мечты о блестящем будущем для сына разобьются из-за провинциальной красавицы. Германа отправили на учебу в Москву.

Сердце Ани было разбито — но тут впервые проявился ее твердый характер. Она решила доказать бывшему возлюбленному, что он потерял свою жар-птицу, заставить его пожалеть о своем сыновнем послушании. Она решила стать знаменитой артисткой — и, едва окончив восьмой класс, подала документы в Ярославское театральное училище. Симпатичную музыкальную девушку приняли на курс Сергея Тихонова. И тут же ее настигла новая любовь. На сей раз ее избранником стал однокурсник Александр Самохин. Он считался самым красивым парнем в училище, и многие недоумевали, чем ему приглянулась 15-летняя девочка. Но сплетни и пересуды не помешали роману: как только Анне исполнилось 16, он поженились, а окончив училище, вместе уехали по распределению в Ростовский ТЮЗ.

Фото: Global Look Press/Russian Look/Mikola Gnisyuk

В Ростове у пары родилась дочь, названная в честь отца Александрой. Ее рождение круто изменило жизнь Анны Самохиной: ее тут же убрали из всех спектаклей, в которых она играла. Анна договорилась с матерью, что та будет заботиться о внучке, и была готова выйти на сцену уже через два месяца после рождения ребенка. Но единственной ролью, которую ей предложили, стала роль Анчутки в детском спектакле «Кикимора». Анна была в отчаянии и уже уговаривала мужа уехать из Ростова...

Но тут в дело вмешался случай. В общежитие актеров ростовского ТЮЗа приехал ассистент режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича, готовившегося снимать фильм «Узник замка Иф» по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Режиссер хотел найти новую, не известную публике актрису на роль Мерседес. Анна попалась ему на глаза как раз вовремя. Вскоре она уже спешила в Москву на пробы, после которых, хоть и не без колебаний, ее утвердили на роль.

Внимание, мотор!

Позднее театральные режиссеры, работавшие с Самохиной в Ростове-на-Дону, в один голос говорили: кино сделало из нее большую актрису. Именно перед камерой в полной мере раскрылся ее талант. А может быть, дело было в поддержке со стороны партнеров по съемочной площадке. 24-летняя провинциальная артистка оказалась в звездной компании: в фильме были заняты Алексей Петренко, Михаил Боярский, Евгений Дворжецкий. И Анна достойно смотрелась рядом с ними.

Одним из ее партнеров по фильму стал латышский актер Арнис Лицитис, сыгравший прокурора де Вильфора. На съемочной площадке между ними завязался роман, растянувшийся на несколько лет. Однако оба, состоя в браке, не захотели разрушать семьи. Их отношения ограничивались временем съемок: вскоре после выхода «Узника замка Иф» они оба стали сниматься в фильме Юрия Кары «Воры в законе». Режиссер пригласил Самохину, впечатлившись ее работой у Юнгвальд-Хилькевича. Актриса оказалась чрезвычайно органичной в роли роковой красавицы Риты, составив достойную экранную пару Валентину Гафту. Позднее она не раз тепло вспоминала о том, насколько комфортно ей было работать с ним, и как много она почерпнула из их профессионального сотрудничества.

Роковая красавица роковой эпохи Анна Самохина в роли Риты на съемках художественного фильма «Воры в законе» режиссера Юрия Кары Фото: РИА Новости

Фильм был негативно воспринят критиками, а вот зрители были от него в восторге: аудитория «Воров в законе» составила почти 40 миллионов человек. Анна Самохина стала настоящей звездой. От режиссерских предложений теперь не было отбоя: в последующие годы она снялась в роли княжны Таракановой в исторической драме Виталия Мельникова «Царская охота», где ее партнером стал секс-символ советского кино Николай Еременко, и в музыкальном фильме «Дон Сезар де Базан», где ей вновь довелось поработать с Михаилом Боярским. Вместе с мужем и дочерью переехала в Санкт-Петербург, с 1989 года играла в труппе Театра имени Ленинского комсомола. Звездный статус и общенациональная слава обеспечивали ей постоянную занятость в кино: в начале 1990-х она сыграла больше десятка ролей в фильмах самых разных жанров.

Однако к середине 90-х ситуация в кино резко изменилась: фильмов снимали мало, предложений ролей почти не было. Но Самохина не могла сидеть без работы: она много занималась конферансом, работая в паре с заслуженным артистом России Николаем Поздеевым. «Конферанс был для неё в те годы отдушиной, как для актрисы, которая хочет, но не может пока играть», — вспоминал позднее Поздеев в интервью «Комсомольской правде». Кроме того, актриса решила попробовать себя в поп-музыке и записала совместный альбом с Дмитрием Нагиевым.

Новое время, новые роли

Первый брак Анны Самохиной распался в 1994 году. Она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Конорова — как позднее призналась актриса, он так красиво ухаживал за ней, что устоять она просто не смогла. Коноров помог ей создать собственную киностудию «Диапазон», которая в 1996 году представила в Монако фильм «Гроза над Русью». В картине сыграли свои последние роли Сергей Бондарчук и Олег Борисов. Кроме того, при поддержке мужа Самохина открыла в Санкт-Петербурге два ресторана — «Граф Суворов» и «Поручик Ржевский» — и с увлечением занялась ресторанным бизнесом, сама разрабатывая меню и встречая гостей.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Кощеев Актриса Анна Самохина на открытии ресторана «Граф Суворов»

Впрочем, через несколько лет отношения с Коноровым себя изжили. Расставшись со вторым мужем и оставив рестораны, переставшие приносить доход, Анна вновь вернулась в кино и на сцену. Наступала эпоха сериалов, и Самохину с вновь наперебой приглашали на съемочные площадки не забывшие ее режиссеры.

В 2004 году Анна Самохина в третий раз вышла замуж — за бывшего таможенника Евгения Федорова. Однако этот брак оказался недолгим — муж хотел, чтобы Анна оставалась дома и занималась семьей, а она мечтала вновь вернуться к работе. Первой значимой ее работой после долгого творческого простоя стала роль в сериале «Улицы разбитых фонарей — 2» и кинофильме «Китайский сервиз». За ними последовали «Бандитский Петербург» и «Черный ворон», в котором Самохина запомнилась зрителям еще одной ролью роковой красавицы — потомственной колдуньи Ады Захаржевской. В общей сложности, в 2000-х она сыграла около двух десятков ролей, почти каждая из которых стала яркой и запоминающейся.

Фото: Мосфильм Актриса Анна Самохина в кинофильме «Китайский сервиз»

Одновременно с кино Самохина вернулась и на театральные подмостки. В 2003 году она начала репетировать роль Жозефины Богарнэ в спектакле «Жозефина и Наполеон» драматического театра «Колесо» в Тольятти. Премьера спектакля состоялась 8 марта 2004 года и стала чрезвычайно успешной. Чтобы посмотреть на Самохину, люди приезжали из соседних городов. Впоследствии спектакль был с аншлагом показан в Самаре и Санкт-Петербурге. А вскоре Анна Самохина вновь вышла на питерскую сцену сразу в нескольких антрепризных спектаклях — «Влюбленный Мопассан» «Театрального центра на Коломенской», в спектаклях театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова» и Санкт-Петербургского антрепризного театра комедий. В 2010 году она вместе с Дмитрием Харатьяном должна была приступить к репетициям спектакля «Ах, этот Ходжа Насреддин» по пьесе Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Но болезнь разрушила эти планы.

В конце ноября 2009 года актрису начали мучить сильные боли в желудке. Обследование выявило у Анны Самохиной рак желудка последней, неоперабельной стадии. По свидетельствам близких, актриса сгорела за несколько недель. Последние дни она провела в хосписе, не желая, чтобы ее видели больной и беспомощной. Анны Самохиной не стало 8 февраля 2010 года. Она похоронена в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище.