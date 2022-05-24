Мечта поэта: как Светлана Тома возродила цыганскую романтику

В фильмографии Светланы Тома — более 60 картин, однако ее имя неразрывно ассоциируется с ее самой знаменитой героиней, цыганкой Радой из мелодрамы «Табор уходит в небо», которую в 1976 году посмотрело почти 65 млн советских зрителей. Сегодня, 24 мая, заслуженной артистке России и народной артистке Молдавии исполнилось 75 — «Известия» вспоминают ее путь в искусстве.

Очи черные

Автор «Табора» Эмиль Лотяну открыл Светлану как актрису, во многом сформировал ее актерскую личность и навсегда остался главным режиссером в ее жизни. У него она дебютировала в 1966-м в «Красных полянах», а потом сыграла роли второго плана в фильмах «Это мгновение», «Лаутары», «Мой ласковый и нежный зверь» и «Анна Павлова».

Мечта поэта_3 Эмиль Лотяну и Светлана Тома во время Московского кинофестиваля 1972 года Фото: commons.wikimedia.org/Ion Chibzii

Внешняя фактура Светланы Тома (огромные черные глаза, оказывающие магнетическое действие) в начале актерской карьеры делала ее практически идеальной исполнительницей цыганских ролей. Свою первую цыганку она сыграла еще на третьем курсе Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии — это гордая и самостоятельная Маша в ленфильмовской экранизации пьесы Льва Толстого «Живой труп» режиссера Владимира Венгерова, где молоденькая студентка выглядит вполне равной партнершей таким корифеям, как Алексей Баталов и Олег Басилашвили.

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Дальше цыганки «пошли косяком», по выражению самой актрисы, но не простые, а литературные. Рада из «Табора...» — героиня ранних рассказов Максима Горького, Тина в «Моем ласковом и нежном звере» — чеховский персонаж (из повести «Драма на охоте»), а последнюю свою цыганку Тома сыграла в фильме Лейлы Горделадзе 1987 года «Мои цыгане» по автобиографической повести Нодара Думбадзе.

Роковая красавица

От цыганского «шлейфа» актрисе до некоторой степени удалось избавиться, но какая-то колдовская аура роковой женщины всё равно сопровождала Светлану Тома на протяжении многих лет, и роли, отмеченные налетом мистики, всегда удавались ей с особым блеском. Так, уже в 2000-е она сыграла загадочную и инфернальную Сычиху в популярном костюмном сериале «Бедная Настя». В руках этого персонажа сходятся концы всех сюжетные линий, и все попытки ответить на очередной неразрешимый вопрос из запутанной семейной жизни героев, полной «скелетов в шкафу», ведут к страшной, но красивой Сычихе, не без оснований пользующейся репутацией ведьмы.

Мечта поэта_2 Актриса Светлана Тома в сцене из фильма «Живой труп» Фото: РИА Новости/Целик

Нетрудно понять, что имеет в виду Светлана Тома, когда говорит: «Я могу играть бытовые роли, но это не мое». Она, конечно, может прекрасно сыграть и нервную жену (например, в психологической драме Николая Скуйбина «Кто стучится в дверь ко мне?»), и заботливую мать (мать будущей великой балерины Анны Павловой в байопике Эмиля Лотяну), но все-таки основное ее амплуа, идеально соответствующее ее психофизике, — «мечта поэта», «то ли девочка, то ли виденье». Одна из характерных ролей Светланы Тома в 1970-е — возлюбленная героя в музыкальной мелодраме «Прерванная серенада» Максуда Ибрагимбекова. Визуальным рефреном фильма становится живописный кадр, в котором Тома проходит на фоне водопада, словно возникая из радужных брызг, чтобы вскоре в них раствориться. Режиссер Ибрагимбеков использует один из излюбленных ракурсов, в которых часто показывал Светлану Эмиль Лотяну — когда лицо этой женщины-грезы склоняется сверху над героем, как некое чудесное мимолетное видение, как сказочный мираж, слишком прекрасный, чтобы быть явью. В повседневный быт типовой советской квартиры это лицо как-то не очень вписывается, оно больше гармонирует с природной стихией, которой трудно управлять, а можно лишь восхищенно любоваться. Недаром мастер поэтического кино Эмиль Лотяну словно вплетает лицо своей любимой актрисы в узоры из ветвей и цветов.

Чистая душа

Впрочем, впервые это лицо поразило его на фоне самой заурядной кишиневской троллейбусной остановки. 17-летняя Светлана Фомичева, обычная абитуриентка в очках и с хвостиком на голове, ехала подавать документы на юридический факультет университета. Она хотела быть криминалистом — в ее глазах эта профессия была окутана тайной и романтикой (впоследствии именно таинственность и романтичность станет атрибутом лучших ролей актрисы). А 29-летний Эмиль Лотяну собирался снимать свой второй полнометражный фильм, «Красные поляны», и искал актрису на главную роль.

Мечта поэта_4 Светлана Тома и Григорий Григориу в фильме Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо» Фото: РИА Новости

Уже через восемь дней несостоявшаяся криминалистка была на съемочной площадке, хотя для ее родителей, воспитывавших дочь в строгости, столь внезапная перемена планов стала шоком, и слово «артистка» никак не вязалось со скромной домашней девочкой. Сочетание внутренней чистоты с горячим темпераментом, «огонь подо льдом» делает очень обаятельной первую роль Светланы Тома, о которой Лотяну говорил: «Искусству просто необходимы люди чистые, рыцарственные. И я поверил в эту девочку, поверил, что она сыграет Иоанну». Героиня «Красных полян» — дочка чабана, но она меньше всего ассоциируется со стереотипными представлениями о наивной глупенькой «пастушке».

Режиссер Лотяну словно нарочно делает всё, чтобы притушить сексапильность юной героини: заматывает ее лицо платком, оставляя одни огромные черные глаза (говорящие лучше всяких слов), сочетает яркое красное платье с тяжелыми кирзовыми сапогами (к которым даже привязывали специальные грузы, чтобы утяжелить походку) . В результате получается собранный из контрастов образ: «девочка-воин», хрупкая, но сильная, виртуозно управляющаяся с кнутом, одинаково привлекательная и для деревенского пастуха, и для заезжего городского интеллигента. Обоим героиня дает понять, что с такой девушкой шутить нельзя и ничего не остается, как беспрекословно ей подчиняться и носить ее на руках. А зрителю не остается ничего, кроме как признать, что вчерашняя школьница и домашняя девочка, не имеющая никакого ни актерского, ни человеческого опыта, Светлана Тома — воплощенная киногеничность, ходячая «магия кино».

Цыганская звезда

Образ «женщины-воина», который начал складываться в «Красных полянах», Лотяну позже разовьет до предела в фильме «Табор уходит в небо», где необузданность героини оказывается в итоге несовместима с жизнью. Теперь невозможно представить кого-то другого в роли Рады, а тогда худсовет «Мосфильма» долго не хотел утверждать Светлану Тома, предлагая Эмилю Лотяну довольно широкий выбор актрис. Однако Лотяну был не из тех режиссеров, которые идут на компромиссы, и настоял на своем выборе. «Дело не во внешней фактуре, — рассказывала Светлана Тома, — он искал, как мне кажется, какой-то определенный потенциал для этой роли. Проще всего было взять цыганку и снимать. Я приезжала на кинопробы три раза — он для себя хотел удостовериться в том, что это именно то, что ему нужно. Это как музыкант ищет инструмент».

Мечта поэта_1 Актриса Светлана Тома в роли Рады в фильме Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо» Фото: РИА Новости/Тимофеев

Неотразимая героиня фильма «Табор уходит в небо», сошедшая на экран со страниц горьковского рассказа «Макар Чудра» и дополнительно приукрашенная воображением Эмиля Лотяну, — женщина-наваждение, которая останавливает лошадей взглядом, лечит наложением рук, но так же легко может погубить даже любимого человека, потому что себя любит больше, а волю — больше всего на свете. «Хотела бы я быть такой же свободной», — признавалась в одном из интервью Светлана Тома, подчеркивавшая, что в жизни совсем не похожа на сыгранную ею роковую женщину, и всегда радовавшаяся, что на улице ее не узнавали даже после грандиозного успеха «Табора...»