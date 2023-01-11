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«Из новичков особенно порадовали Родригао и Густаво Мантуан»

Генеральный директор Санкт-Петербургского «Зенита» Александр Медведев — о глубине состава, несовершенстве ВАР и причинах ухода Ловрена
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Фото: fc-zenit.ru
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Футбольной Премьер-лиге стоит перенять опыт организации и развития судейства в КХЛ — без офсайдных линий VAR не может полноценно выполнять свое предназначение. Отрыв «Зенита» в нынешнем чемпионате России мог бы быть и больше, а драка после кубкового матча со «Спартаком» стала одним из главных разочарований 2022 года. Об этом и не только генеральный директор питерского клуба Александр Медведев рассказал «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» в блиц-интервью по итогам первой части российского сезона..

— Александр Иванович, как вы оцените первую часть сезона для «Зенита»?

— В целом положительно: отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя; высокая результативность, надежная оборона; интересная, атакующая, разнообразная игра. Хотя отрыв мог бы быть и больше.

— Кем из летних новичков особенно довольны? Стал ли состав сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?

— Команда хорошо укомплектована, неплохая глубина состава. Из новичков особенно порадовали Родригао и Густаво Мантуан.

— Устраивает ли работа судей? VAR?

— К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в КХЛ, который остается невостребованным. VAR без офсайдных линий не может полноценно выполнять свое предназначение. Похоже, что нам придется ждать возвращения линий до следующего сезона.

— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения?

— Вопросы по РПЛ давайте оставим до их рассмотрения лигой, а также до получения ответов на эти самые вопросы.

— Как оцените новый формат проведения Кубка России?

— Формат с двумя путями — это интересно, но итоги будем подводить после финала.

— Смотрели ли чемпионат мира? За кого болели?

— Смотрел не меньше двух матчей в день, болел за Бразилию, Сербию и Хорватию.

— Три открытия и три разочарования первой части сезона?

— Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге. А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом».

— Как вы относитесь к возможному переходу российского футбола в Азиатскую конфедерацию?

— Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределенное время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть.

— Предлагали ли Ловрену новый контракт? Будет ли клуб подписывать кого-то ему на замену?

— Условия, предложенные Ловрену «Лионом», оказались лучше для него.

— Известно, что вы в декабре летали в Бразилию. Как прошла поездка?

— Об итогах поездки скоро узнаете.

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