«Из новичков особенно порадовали Родригао и Густаво Мантуан»
Футбольной Премьер-лиге стоит перенять опыт организации и развития судейства в КХЛ — без офсайдных линий VAR не может полноценно выполнять свое предназначение. Отрыв «Зенита» в нынешнем чемпионате России мог бы быть и больше, а драка после кубкового матча со «Спартаком» стала одним из главных разочарований 2022 года. Об этом и не только генеральный директор питерского клуба Александр Медведев рассказал «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» в блиц-интервью по итогам первой части российского сезона..
— Александр Иванович, как вы оцените первую часть сезона для «Зенита»?
— В целом положительно: отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя; высокая результативность, надежная оборона; интересная, атакующая, разнообразная игра. Хотя отрыв мог бы быть и больше.
— Кем из летних новичков особенно довольны? Стал ли состав сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?
— Команда хорошо укомплектована, неплохая глубина состава. Из новичков особенно порадовали Родригао и Густаво Мантуан.
— Устраивает ли работа судей? VAR?
— К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в КХЛ, который остается невостребованным. VAR без офсайдных линий не может полноценно выполнять свое предназначение. Похоже, что нам придется ждать возвращения линий до следующего сезона.
— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения?
— Вопросы по РПЛ давайте оставим до их рассмотрения лигой, а также до получения ответов на эти самые вопросы.
— Как оцените новый формат проведения Кубка России?
— Формат с двумя путями — это интересно, но итоги будем подводить после финала.
— Смотрели ли чемпионат мира? За кого болели?
— Смотрел не меньше двух матчей в день, болел за Бразилию, Сербию и Хорватию.
— Три открытия и три разочарования первой части сезона?
— Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге. А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом».
— Как вы относитесь к возможному переходу российского футбола в Азиатскую конфедерацию?
— Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределенное время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть.
— Предлагали ли Ловрену новый контракт? Будет ли клуб подписывать кого-то ему на замену?
— Условия, предложенные Ловрену «Лионом», оказались лучше для него.
— Известно, что вы в декабре летали в Бразилию. Как прошла поездка?
— Об итогах поездки скоро узнаете.