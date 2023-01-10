Росавиация выдала сертификат типа на российский турбовинтовой двигатель

Росавиация выдала сертификат типа на авиационный турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01, об этом Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило 10 января в Telegram.

«Получение разработчиком двигателя — АО «ОДК-Климов» сертификата типа является важным этапом в продолжающейся сертификации самолета Ил-114-300», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в последующем разработчик запланировал проведение сертификационных работ по расширению эксплуатационных характеристик двигателя, сертификацию модификации двигателя ТВ7-117СТ-02 для применения в составе силовой установки самолета ТВРС-44 «Ладога».

ТВ7-117СТ-01 предназначен для использования в составе силовой установки самолета Ил-114-300.

Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Предполагается, что будет использоваться на местных воздушных линиях.

14 ноября 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сможет использовать свыше 44 млрд рублей федеральных средств на расширение производства авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов.