Россия и Китай открыли сухопутную границу впервые с 2020 года
Пассажирские автобусы впервые с 2020 года пересекли границу России и Китая в Приморском крае. Всего 10 января в обе стороны заехали 28 человек, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.
Автобусы пересекли границу на пункте пропуска МАПП «Краскино», который находится недалеко от Владивостока. В Россию въехали 18 граждан Китая, а из РФ выехали десять человек.
Туристических групп среди прибывших не было. В страны заехали сотрудники международных организаций по рабочим вопросам. Также отмечается, что теперь фурам не придется проводить перецепку для въезда в Китай.
«С 8 января 2023 года КНР возобновила работу пассажирского направления в пункте пропуска МАПП Краскино – МАПП Хуньчунь. Прибывающие на территорию Китая должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID», — добавили в пресс-службе.
Пассажирское сообщение на российско-китайской границе было прекращено в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Вместе с этим в середине декабря прошлого года в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом.
После этого ряд стран начал вводить обязательное тестирование на COVID-19 для пребывающих из КНР.
Так, с 5 января в Англии введено обязательное тестирование на коронавирус для прибывших из Китая. По информации The Times, премьер-министр государства Риши Сунак распорядился ввести тестирование из-за опасений, что Пекин может предоставлять «неполную картину о количестве растущей инфекции».