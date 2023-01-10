СК проверит авиаотряд в Нарьян-Маре после жесткой посадки Ан-2

Следственный комитет России (СКР) проверит действия сотрудников Нарьян-Марского объединения авиаотряда после жесткой посадки самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО), сообщили 10 января в пресс-службе ведомства.

Ранее во вторник в пресс-службе объединенного нарьян-марского авиаотряда рассказали, что Ан-2 не смог зайти на посадку в поселке Каратайка из-за непогоды и планировал уходить на запасной аэродром в Варандее.

В пресс-службе комитета информационной политики и СМИ НАО сообщили в свою очередь, что вероятной причиной жесткой посадки Ан-2 послужило непрогнозируемое сильное обледенение. Там также отметили, что самолет имел сертификат летной годности, вовремя проходил все ТО и ремонты.

Ан-2, следовавший по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар, упал 9 января в 10 км от поселка Каратайка. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и 10 пассажиров.

В результате произошедшего погибли два человека, в том числе пилот. У пострадавших диагностировали травмы различной степени тяжести. Их доставили на снегоходах в амбулаторию поселка Каратайка. Известно, что вертолеты санавиации перевезут их из поселка в город Нарьян-Мар на дальнейшее лечение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».