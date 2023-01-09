Пилот погиб при жесткой посадке Ан-2 в НАО

Два человека, среди которых пилот, погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) 9 января. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Метеоусловия в месте совершения жесткой посадки очень плохие. На данный момент к месту жесткой посадки из поселка выехала наземная поисковая группа на снегоходах. Также готовятся к вылету два вертолета Ми-8 со спасателями и медиками на борту из Нарьян-Мара. Лететь оттуда от места жесткой посадки примерно два часа — спасатели пока добираются. Более подробную информацию сможем дать чуть позже, потому что связи там нет», — прокомментировала ситуацию в беседе с «Известиями» представитель компании «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд».

Однако она не смогла назвать предварительной причины происшедшего.

«До момента, пока не прибудет комиссия по расследованию авиапроисшествий, говорить о причинах преждевременно», — заявила источник.

При этом представитель заверила, что самолет соответствовал всем необходимым требованиям.

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Транспортная прокуратура организовала проверку.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с авиапроисшествием в Ненецком автономном округе», — сказано в сообщении пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В настоящее время на месте допрашиваются очевидцы и оказывается психологическая помощь, рассматриваются различные версии случившегося, дополнил СКР.

Самолет упал ранее в понедельник в 10 км от поселка Каратайка. По информации МЧС, борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.