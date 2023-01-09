В Ненецком автономном округе упал самолет Ан-2 с пассажирами

В Ненецком автономном округе из-за обледенения упал самолет Ан-2 с пассажирами. По предварительной информации, два человека погибли.

«Самолет совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли. К месту следует наземная группировка на снегоходах и на вертолете», — рассказали в МЧС.

Борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.

Ранее в понедельник у летевшего в Магадан самолета в небе открылась дверь. Никто не пострадал, однако некоторый багаж вылетел из самолета. Борту удалось вернуться в Маган. Позже СК России начал проверку по факту случившегося.