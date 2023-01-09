У летевшего в Магадан самолета в небе открылась дверь
Во время полета 9 января у пассажирского самолета авиакомпании «ИрАэро», летевшего в Магадан, открылась дверь. Кадры, на которых запечатлен инцидент, опубликованы в социальных сетях.
Борт Ан-26 направлялся из якутского села Маган в Магадан. Как рассказали пассажиры, у них «сорвало шапки» после открытия двери во время полета.
Самолету удалось вернуться в Маган. Пострадавших нет.
По факту инцидента проводится проверка.
Днем ранее самолет авиакомпании «Победа», летевший в Москву, застрял в сугробе при попытке взлета. Как сообщали очевидцы, лайнер занесло во время набора скорости и унесло влево от взлетно-посадочной полосы. После ЧП пассажиров отправили греться в здание аэропорта. Никто не пострадал. Позже были названы вероятные причины: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета.