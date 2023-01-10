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В Госдуме назвали агонией стремление Украины ускорить вступление в Евросоюз

В НАО назвали возможную причину жесткой посадки Ан-2

В НАО назвали сильное обледенение возможной причиной жесткой посадки Ан-2
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Следственный комитет РФ
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Вероятной причиной жесткой посадки самолета Ан-2 послужило непрогнозируемое сильное обледенение, сообщили 10 января в пресс-службе Комитета информационной политики и СМИ Ненецкого автономного округа (НАО).

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Там отметили, что самолет имел сертификат летной годности, вовремя проходил все ТО и ремонты. Также экипаж воздушного судна перед вылетом выполнил все необходимые предполетные процедуры.

Самолет упал 9 января в 10 км от поселка Каратайка, он следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и 10 пассажиров.

В результате произошедшего погибли два человека, в том числе пилот. У пострадавших диагностировали травмы различной степени тяжести. Их доставили на снегоходах в амбулаторию поселка Каратайка.

Ранее во вторник в пресс-службе объединенного Нарьян-Марского авиаотряда рассказали, что Ан-2 не смог зайти на посадку в поселке Каратайка из-за непогоды и планировал уходить на запасной аэродром в Варандей.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Причины происшедшего устанавливаются.

Губернатор НАО Юрий Бездудный объявил 10 января днем траура из-за крушения самолета Ан-2.

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