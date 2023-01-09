Совершивший жесткую посадку Ан-2 пытался уйти на запасной аэродром из-за непогоды

Совершивший жесткую посадку в Ненецком автономном округе (НАО) Ан-2 не смог зайти на посадку в поселке Каратайка из-за непогоды и планировал уходить на запасной аэродром в Варандей. Об этом 9 января рассказала пресс-служба объединенного Нарьян-марского авиаотряда в Telegram-канале.

«В 13:20 самолет произвел взлет из Усть-Кары и направился в поселок Каратайка. Долетев до поселка, ввиду плохих метеоусловий не смог выполнить посадку и направился на запасной аэропорт Варандей. Спустя некоторое время перестал выходить на связь», — указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, самолет был позднее обнаружен наземной поисковой группой в 10 км от поселка Каратайка. Известно, что в результате жесткой посадки погибли два человека: один пассажир и один член экипажа самолета. Остальные 10 человек, находившихся в самолете, доставлены в каратайскую амбулаторию.

Самолет упал ранее в понедельник в 10 км от поселка Каратайка. По информации МЧС, борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Причины происшедшего устанавливаются.