Пострадавших в аварии с Ан-2 перевезут на лечение в Нарьян-Мар

Вертолеты санавиации перевезут пострадавших при аварии с Ан-2 из поселка Каратайка в город Нарьян-Мар. Об этом сообщили в МЧС России 10 января.

Ранее в этот же день в Каратайку прибыли два самолета санавиации.

В МЧС отметили, что пострадавшим оказывают специализированную помощь и готовят их к перелету в медучреждение Нарьян-Мара.

Самолет упал 9 января в 10 км от поселка Каратайка. Борт следовал по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар. Два человека в результате ЧП погибли. 10 были госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«Известиям» в пресс-службе Комитета информационной политики и СМИ Ненецкого автономного округа сообщили, что вероятной причиной жесткой посадки самолета Ан-2 послужило непрогнозируемое сильное обледенение.

10 января в Ненецком автономном округе объявлено днем траура.