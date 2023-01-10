Два вертолета санавиации вылетели в НАО на помощь пострадавшим в аварии с Ан-2

В поселок Каратайка (Ненецкий автономный округ, НАО) вылетели два вертолета санавиации для оказания помощи пострадавшим при жесткой посадке самолета Ан-2. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Минздрава России.

Медики, прибыв на место, примут решение об эвакуации пострадавших в окружную больницу. При необходимости пройдут телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.

Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По данным Минздрава, на текущий момент 10 пострадавших находятся на амбулаторном лечении в поселке Каратайка, среди них двое детей. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Самолет упал 9 января в 10 км от поселка Каратайка. Борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Двое человек в результате ЧП погибли. Один из них пилот.

Гендиректор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук отмечал, что Ан-2 совершал полет в условиях тумана и полярной ночи.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Причины происшедшего устанавливаются.

Губернатор НАО Юрий Бездудный объявил 10 января днем траура из-за крушения самолета Ан-2.