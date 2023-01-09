Жестко севший в НАО самолет Ан-2 совершал полет в условиях тумана

Жестко севший в понедельник, 9 января, в Ненецком автономном округе (НАО) самолет Ан-2 совершал полет в условиях тумана и полярной ночи, заявил гендиректор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук.

«Два члена экипажа, 10 пассажиров на борту. Что произошло, пока не знаем, сработал аварийный радиомаяк. У нас полярная ночь, туман. Наземные бригады выехали для оказания помощи», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Ранее в понедельник в НАО самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. Предварительно, два человека погибли. Отмечалось, что ЧП могло произойти из-за обледенения.

В МЧС уточнили, что самолет следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар.