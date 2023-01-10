Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В архиве краснодарского УФСИН сгорело порядка 500 дел заключенных
Происшествия
Таможенники пресекли вывоз старинных монет ХIХ века из Минеральных Вод в Израиль
Авто
В России стали предлагать новые Hyundai Creta в стиле Tucson
Общество
Пушилин заявил о предоставлении жителям Артемовска права выбрать название города
Экономика
Минэнерго РФ анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть и мониторинг цен
Авто
Mazda решила вернуть в автомобили роторно-поршневые моторы
Мир
В США нашли секретные документы времен вице-президентства Байдена
Общество
Свыше 100 электронных услуг запустили или улучшили на портале mos.ru в 2022 году
Общество
Актер Краско госпитализирован в Петербурге с инсультом
Авто
В России отзовут более 1,2 тыс. авто Jeep Grand Cherokee
Наука
SpaceX запустила ракету с 40 спутниками компании OneWeb
Мир
Китай приостановил выдачу виз южнокорейцам из-за ограничений Сеула на фоне COVID-19

Таможенники пресекли вывоз старинных монет ХIХ века из Минеральных Вод в Израиль

0
Фото: ФТС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Таможенники пресекли попытку вывоза из России монет ХIХ века. Мужчина, летевший из Минеральных Вод в Тель-Авив (Израиль), пытался провезти культурные ценности в ручной клади. Он был задержан в аэропорту вылета в ходе проведения контроля пассажиров, сообщили 10 января в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФДС) РФ.

В ведомстве рассказали, что старинные монеты россиянин спрятал в кошельке, смешав их с современными. Всего было изъято 12 монет Российской империи — три номиналом 1 рубль, два по 10 копеек и семь полтин. Монеты были отчеканены в период с 1837 по 1900 год.

Древнее зло: из России незаконно вывозят старинные артефакты
Особой популярностью у контрабандистов пользуются предметы античной эпохи

В отношении мужчины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров».

Дальнейшую судьбу монет решит суд.

В сентябре прошлого года псковские таможенники пресекли вывоз останков древних животных и предметов советской и немецкой военной амуниции. Контрабанду задержали на пункте Бурачки на российско-латвийской границе.

Одна из посылок направлялась в США. В ней нашли древние кости. Их общий вес составил больше 36 кг. Вторая посылка отправлялась в Латвию. В ней были каски времен Великой Отечественной войны и армейское обмундирование. Часть изделий промаркирована нацистской символикой. При этом по документам в посылках содержалась сувенирная продукция на сумму 1 тыс. рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023