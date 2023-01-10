Таможенники пресекли вывоз старинных монет ХIХ века из Минеральных Вод в Израиль

Таможенники пресекли попытку вывоза из России монет ХIХ века. Мужчина, летевший из Минеральных Вод в Тель-Авив (Израиль), пытался провезти культурные ценности в ручной клади. Он был задержан в аэропорту вылета в ходе проведения контроля пассажиров, сообщили 10 января в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФДС) РФ.

В ведомстве рассказали, что старинные монеты россиянин спрятал в кошельке, смешав их с современными. Всего было изъято 12 монет Российской империи — три номиналом 1 рубль, два по 10 копеек и семь полтин. Монеты были отчеканены в период с 1837 по 1900 год.

В отношении мужчины возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров».

Дальнейшую судьбу монет решит суд.

В сентябре прошлого года псковские таможенники пресекли вывоз останков древних животных и предметов советской и немецкой военной амуниции. Контрабанду задержали на пункте Бурачки на российско-латвийской границе.

Одна из посылок направлялась в США. В ней нашли древние кости. Их общий вес составил больше 36 кг. Вторая посылка отправлялась в Латвию. В ней были каски времен Великой Отечественной войны и армейское обмундирование. Часть изделий промаркирована нацистской символикой. При этом по документам в посылках содержалась сувенирная продукция на сумму 1 тыс. рублей.