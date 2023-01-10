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Минэнерго РФ анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть и мониторинг цен
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Минэнерго РФ анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть и мониторинг цен

Минэнерго РФ: подробности о порядке применения указа с ответом на потолок цен опубликуют в скором времени
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Подробная информация об особенностях применения указа президента России Владимира Путина об ответной реакции на потолок цен будет обнародована в скором времени. Об этом во вторник, 10 января, сообщили журналистам в Министерстве энергетики РФ.

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В ведомстве напомнили, что в президентском указе содержится запрет российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения со стороны Запада в любом виде, как напрямую, так и косвенно.

«Этот запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму указа», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго уточнили, что подробная информация о порядке применения будет опубликована в ближайшее время, также как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов. Результаты мониторинга будут применять для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах.

Нынешнее незаконное вмешательство государств Запада в рыночные механизмы отражается на безопасном и стабильном энергоснабжении мира, потребуются существенные совместные усилия со стороны ответственных стран для того, чтобы исправить ситуацию, подчеркнули в министерстве.

27 декабря 2022 года Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ. Указ вступит в силу с 1 февраля и будет действовать до 1 июля 2023 года.

25 декабря вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона «не понимает, чем страны Евросоюза хотят заменить российское топливо». По его мнению, некоторые страны ЕС могут попросить сделать для них исключение в рамках эмбарго на поставки нефтепродуктов из России. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не согласится на какие-либо потолки цен на свои энергоресурсы.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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