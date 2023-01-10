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Китай приостановил выдачу виз южнокорейцам из-за ограничений Сеула на фоне COVID-19
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Китай приостановил выдачу виз южнокорейцам из-за ограничений Сеула на фоне COVID-19

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Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan
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Китай приостанавливает выдачу виз для граждан Южной Кореи в знак протеста против ограничений Сеула, связанных с коронавирусом. Об этом сообщило 10 января южнокорейское агентство Yonhap News.

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3 января стало известно, что власти Южной Кореи ввели в отношении путешественников из Китая требование предоставлять результаты тестирования на коронавирус до и после прибытия. Мера действует до конца февраля текущего года. Также южнокорейские власти ограничили до конца января выдачу краткосрочных виз за исключением дипломатических, служебных, гуманитарных.

«Китай объявил о приостановке краткосрочной визовой службы для южнокорейцев в ответ на правила Сеула о въезде из соседнего государства с ростом случаев заражения COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пекин ослабит введенные меры после того, как Сеул отменит свои «дискриминационные ограничения на въезд в отношении Китая».

4 января в Евросоюзе призвали все страны объединения ввести тестирование на COVID-19 для приезжающих из Китая. Странам было рекомендовано ввести требования о сдаче отрицательного теста на коронавирус не более чем за 48 часов до вылета из Китая в ЕС. Также было рекомендовано проведение выборочного тестирования для пассажиров, пребывающих из Китая.

Кроме того, власти США обязали прибывающих из Китая демонстрировать отрицательный тест на коронавирус с 5 января. Мера распространяется на всех пассажиров в возрасте от двух лет. К мерам присоединилась и Великобритания.

Япония также теперь требует отрицательный тест на COVID-19 по прибытии для путешественников из Китая.

В середине декабря в Китае начался новый всплеск заболеваемости коронавирусом.

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