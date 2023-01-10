Карта спецоперации на Украине 10 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 10 января можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на купянском направлении российскими войсками нанесены артиллерийские удары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Ивановка Харьковской области.

На краснолиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка ДНР и Стельмаховка ЛНР.

На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ.

На южно-донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Золотая Нива ДНР уничтожено более 20 украинских военнослужащих и три пикапа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 370 самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.

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