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Пассажир снял на видео полет в Магадан на самолете с оторвавшейся дверью

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Фото: скриншот
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Пассажир самолета авиакомпании «ИрАэро», у которого в небе оторвалась дверь, запечатлел полет на камеру, видео есть в распоряжении «Известий».

На опубликованных кадрах видно, что пассажиры ведут себя спокойно, паники на борту воздушного судна нет. Один из них даже продолжал невозмутимо спать, несмотря на ветер и холод в салоне самолета.

Воздушное судно направлялось из якутского села Маган в Магадан. Как рассказали пассажиры, у них «сорвало шапки» после открытия двери во время полета. Самолету удалось вернуться в Маган. По факту инцидента проводится проверка. Пострадавших нет.

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