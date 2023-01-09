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Песков опроверг сообщения о переговорах Козака по теме перемирия с Украиной

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 января назвал «уткой» сообщения украинской стороны о том, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак контактирует с европейскими политиками насчет перемирия с Украиной по «Корейскому варианту».

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«Если я правильно понимаю, у них, действительно, были какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией», — указал Песков.

Накануне сообщалось, что такой вариант подразумевает разделение государства и юридическое оформление утраты Украиной контроля над восточными территориями.

В конце декабря 2022-го года украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

В ответ на это Песков заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии, — присоединенные к России новые регионы.

В этом же месяце президент РФ Владимир Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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