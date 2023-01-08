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Секретарь СНБО Данилов сообщил о «корейском сценарии» для Украины

Секретарь СНБО Украины Данилов: Киеву могут предложить урегулировать конфликт по «корейскому сценарию»
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в воскресенье, 8 января, заявил, что Украине якобы могут предложить урегулировать конфликт по «корейскому сценарию».

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

Такой вариант подразумевает разделение государства и юридическое оформление утраты Украиной контроля над восточными территориями.

«Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная «38-я параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. <…> Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать, — это «38-я параллель», — сказал Данилов в эфире телемарафона «Единые новости».

«38-я параллель» — неофициальное название границы, которая разделяет Корейский полуостров на две части — северную (КНДР) и южную (Республика Корея). Получила такое название из-за прохождения по 38-й параллели северной широты.

Ранее, 21 декабря, украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с американским президентом Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 28 декабря заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии, — присоединенные к России новые регионы.

22 декабря президент РФ Владимир Путин оценил вероятность разрешения украинского кризиса переговорным путем. Российский лидер подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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