Военный эксперт предсказал активизацию боевых действий из-за морозов

За время длинных новогодних праздников на линии соприкосновения не произошло существенных территориальных изменений. Были тактические успехи российских войск у Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут). Но наступающее похолодание может привести к активизации боевых действий на всем протяжении фронта, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Как отметил эксперт в разговоре с «Известиями», продолжающаяся из-за мягкой погоды распутица по-прежнему мешала боевым действиям, с приходом морозов ситуация может измениться.

«На крупное наступление у ВФУ сил сейчас нет. Но они могут попробовать на второстепенных участках провести рейды мобильными отрядами по замерзшей земле на колесной бронетехнике, полученной от Запада. Такую тактику мы уже наблюдали в их исполнении летом и осенью под Херсоном и Харьковом. Это будет делаться для того, чтобы ослабить давление на Артемовск и окрестности и прощупать нашу оборону на второстепенных участках. В свою очередь, российским войскам будет проще снабжать наступательную группировку и поддерживать ее тяжелой бронетехникой», — пояснил он.

Отказ от рождественского перемирия демонстрирует неготовность украинской стороны идти сейчас на какие-то компромиссы. При интенсивной накачке западным оружием, включая новейшее, они сохраняют надежду если не победить, то свести дело к «ничьей». Принудить Киев к переговорам можно только крупными победами на поле боя, считает Владислав Шурыгин.

После завершения действия режима прекращения огня на купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях российские войска возобновили нанесение огневого поражения по скоплениям живой силы и техники ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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«Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО»