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Вернувшийся из украинского плена военный рассказал о своих эмоциях

Пробывший семь месяцев в плену ВСУ военнослужащий рассказал о своих эмоциях после возвращения в Россию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащий, освобожденный из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), 8 января рассказал о своих эмоциях после возвращения в Россию. По его словам, он пробыл в украинском плену семь месяцев.

«Есть люди, которые сидят там (в плену. — Ред.) долго очень, по девять месяцев, у них теряется уже надежда, когда они видят, как уезжают другие люди. У меня нет слов, чтобы описать сейчас это состояние. Хотелось бы просто, чтобы всех поскорей доставили», — рассказал российский военнослужащий Вячеслав.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

Он отметил, что они находились в лагере для военнопленных во Львове. Вячеслав уточнил, что в самом лагере было не совсем плохо. Однако военнослужащие ощущали моральное давление.

Военнослужащий поблагодарил Минобороны России и всех тех, кто способствовал возвращению пленных.

«Безумно рады, мы не ожидали такой встречи. Нам дали форму, дали покушать. Сразу же дали домой позвонить», — поделился Вячеслав.

Об освобождении 50 российских военных стало известно ранее в этот день. В Минобороны сообщили, что в украинском плену им грозила смертельная опасность, однако в результате переговорного процесса они были отпущены.

Многие из солдат вернулись в легкой одежде и обуви, не подходящей под текущий сезон в России, поэтому им сразу выдали теплые сапоги и куртки. Также бойцам выдали мобильные телефоны, чтобы те могли связаться с родными.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий сообщил, что 50 российских военнослужащих, освобожденных из плена ВСУ, доставили в Москву. Они прибыли на аэродром Чкаловский.

Вернувшиеся бойцы будут направлены на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения ведомства.

31 декабря 2022 года в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории также были возвращены 82 российских военнослужащих. Вечером в тот же день спецборт с освобожденными военными приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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