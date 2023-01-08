Реклама
Прямой эфир
Мир
В США назвали ситуацию на границе с Мексикой угрозой для страны
Мир
Пушков заявил о расколе Германии из-за поставок оружия Украине
Армия
ВС РФ реализовали операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке
Армия
Российские войска уничтожили до 70 боевиков ВСУ на донецком направлении
Происшествия
В МВД ЛНР оценили мощность подорвавшего газопровод взрывного устройства
Общество
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Хасавюрте
Мир
Вучич допустил введение антироссийских санкций под жесткими угрозами Запада
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в квартире в Москве
Мир
В Германии назвали гиперзвуковые ракеты «Циркон» кошмаром для Запада
Общество
В Самарской области прошли первые похороны погибших в Макеевке солдат
Общество
Мишустин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин
Мир
В «Укрэнерго» предупредили о возможных аварийных отключениях света
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 8 января

0
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 8 января можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что после завершения действия режима прекращения огня на купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новоселовского (ЛНР) и Синькова Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских боевиков, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

Затишье без бури: как могут развиваться события в зоне СВО в начале января
В канун Нового года из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих

Кроме этого, отметили в Минобороны, на донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Спорное (ДНР). Там ликвидировано до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

Также истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27.
В районе населенного пункта Изюм Харьковской области сбит украинский самолет Су-24.

Конашенков отдельно подчеркнул, что в ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка (ДНР) командованием объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия.

Так, в течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске (подконтрольная Киеву часть Донецкой области).

В общежитии № 28 находилось более 700 украинских военнослужащих и в общежитии № 47 более 600 украинских военнослужащих, уточнил Конашенков.

Накануне сообщалось, что на донецком направлении ВС РФ сорвали попытку подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах Красногоровки и Георгиевки (ДНР). Потери противника в результате ответного огня составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023