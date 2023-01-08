Карта спецоперации на Украине 8 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 8 января можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что после завершения действия режима прекращения огня на купянском направлении российскими войсками было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новоселовского (ЛНР) и Синькова Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских боевиков, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.

Кроме этого, отметили в Минобороны, на донецком направлении ударами российской артиллерии сорвана попытка противника силами роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Спорное (ДНР). Там ликвидировано до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

Также истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27.

В районе населенного пункта Изюм Харьковской области сбит украинский самолет Су-24.

Конашенков отдельно подчеркнул, что в ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка (ДНР) командованием объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия.

Так, в течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске (подконтрольная Киеву часть Донецкой области).

В общежитии № 28 находилось более 700 украинских военнослужащих и в общежитии № 47 более 600 украинских военнослужащих, уточнил Конашенков.

Накануне сообщалось, что на донецком направлении ВС РФ сорвали попытку подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах Красногоровки и Георгиевки (ДНР). Потери противника в результате ответного огня составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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