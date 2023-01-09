Карта спецоперации на Украине 9 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 9 января можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника.

На краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское ЛНР, Серебрянка, Григоровка ДНР и Лозовая Харьковской области.

На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения.

На южнодонецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР. Кроме того, севернее населенных пунктов Павловка и Шевченко ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 367 самолетов, 200 вертолетов, 2856 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7460 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3793 орудия полевой артиллерии, включая минометы, а также 7978 единиц специальной военной автомобильной техники.

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