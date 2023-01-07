Карта спецоперации на Украине 7 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 7 января можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, несмотря на соблюдение Россией режима тишины, украинская армия продолжила обстрелы. Так, на краснолиманском направлении ВСУ произвели 11 минометных обстрелов российских позиций. На соледарском, авдеевском и марьинском направлениях украинские боевики 51 раз применили артиллерию по подразделениям российских войск.

Также наносились удары по жилым кварталам. В частности, по Донецку украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по Макеевке нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, на донецком направлении ВС РФ сорвали попытку подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах Красногоровки и Георгиевки (ДНР). Потери противника в результате ответного огня составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль, уточнил Конашенков.

Также, по данным Минобороны, перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США в районах населенных пунктов Макеевка, Гусельское (ДНР) и Очереватое Запорожской области.

Вместе с этим 5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию и продолжила обстрелы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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