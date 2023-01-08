Минобороны Украины не объявляло призыв женщин по мобилизации
Женщины не подлежат мобилизации на Украине на данном этапе конфликта. Об этом заявила замминистра обороны страны Анна Маляр. Видео ее выступления было опубликовано в Telegram-канале агентства ТСН в субботу, 7 января.
«Единственная специальность, подлежащая мобилизации, — это медицинская, но по ней до 2026 года (для женщин. — Ред.) нет обязательной постановки на учет», — добавила Маляр.
Как отметила замминистра обороны Украины, по всем остальным специальностям служба для женщин сейчас является добровольной.
По ее словам, в зоне боевых действий в данный момент находятся до 5 тыс. женщин.
Ранее, 31 декабря, представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что утвержден новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в стране.
Как отметил политик, в рамках новых правил предусматривается ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов госорганами и компаниями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.
30 декабря украинская госпогранслужба сообщила о том, что с момента введения военного положения на Украине около 12 тыс. мужчин пытались незаконно выехать из страны. В ведомстве не сообщили, скольким мужчинам в конечном счете удалось незаконно покинуть страну.
До этого, 24 декабря, бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан страны из-за огромных потерь. Полковник отметил, что, по его данным, украинская армия потеряла около 100 тыс. солдат убитыми и еще около 35 тыс. человек пропали без вести.
Военное положение на Украине было введено 24 февраля. В ноябре срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был в очередной раз продлен на 90 суток, до 19 февраля.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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