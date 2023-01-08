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Минобороны Украины не объявляло призыв женщин по мобилизации

Минобороны Украины заявило, что женщины пока не подлежат мобилизации и служат добровольно
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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
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Женщины не подлежат мобилизации на Украине на данном этапе конфликта. Об этом заявила замминистра обороны страны Анна Маляр. Видео ее выступления было опубликовано в Telegram-канале агентства ТСН в субботу, 7 января.

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«Единственная специальность, подлежащая мобилизации, — это медицинская, но по ней до 2026 года (для женщин. — Ред.) нет обязательной постановки на учет», — добавила Маляр.

Как отметила замминистра обороны Украины, по всем остальным специальностям служба для женщин сейчас является добровольной.

По ее словам, в зоне боевых действий в данный момент находятся до 5 тыс. женщин.

Ранее, 31 декабря, представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что утвержден новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в стране.

Как отметил политик, в рамках новых правил предусматривается ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов госорганами и компаниями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины.

30 декабря украинская госпогранслужба сообщила о том, что с момента введения военного положения на Украине около 12 тыс. мужчин пытались незаконно выехать из страны. В ведомстве не сообщили, скольким мужчинам в конечном счете удалось незаконно покинуть страну.

До этого, 24 декабря, бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан страны из-за огромных потерь. Полковник отметил, что, по его данным, украинская армия потеряла около 100 тыс. солдат убитыми и еще около 35 тыс. человек пропали без вести.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. В ноябре срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был в очередной раз продлен на 90 суток, до 19 февраля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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