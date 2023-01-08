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Пушков назвал условие для прекращения помощи США Украине

Пушков: США сильно сократят военную помощь Киеву, если убедятся в ее бесперспективности
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Jared Lovett
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Сенатор Алексей Пушков 7 января заявил, что США прекратят активно помогать Украине в том случае, если убедятся, что это лишено перспектив.

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«Сильное сокращение (расходов. — Ред.) в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, наиболее вероятным вариантом развития событий является сокращение расходов на Украину, сопровождаемое ужесточением контроля за выделяемыми ресурсами.

Кроме того, Пушков рассказал, что в последней статье американского журнала Time эта зима названа последним для Украины шансом провести наступление, которое может изменить ход спецоперации.

Сенатор пришел к выводу, что США признают, что до сих пор Украина скорее проигрывала, чем выигрывала. По словам Пушкова, из статьи становится очевидным тот факт, что Вашингтон подталкивает Киев к скорейшему наступлению.

Ранее в этот день новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти огласил приоритеты работы палаты представителей конгресса, не упомянув поддержку Украины. Он отметил, что речь идет об обязательстве законодателей по обеспечению сильной экономики, безопасности и свободы внутри страны, подотчетности правительства. В связи с этим конгрессмены решили прекратить излишние траты Вашингтона.

Во время своего выступления Маккарти заявил, что планирует избавиться от расточительных расходов Вашингтона, а также от роста госдолга страны. Также, по его словам, конгресс будет добиваться снижения цен на продукты, топливо, жилье и автомобили для граждан страны.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский после избрания Маккарти выразил надежду на то, что Вашингтон и дальше будет продолжать оказывать помощь Киеву.

Кроме того, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо 7 января написал, что после обновления палаты представителей в конгрессе США могут начаться масштабные расследования, в том числе и по поддержке Вашингтоном Киева.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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