Сотни чикагских учителей обвинены в сексуальном насилии над учениками

В американском городе Чикаго сотни учителей и других школьных работников обвинены в педофилии, сообщает 7 января Fox News.

Так, согласно отчету управления генерального инспектора государственных школ Чикаго, департамент обосновал более 300 обвинений в неправомерном поведении сотрудников образовательных учреждений из более чем 600 поступивших жалоб за последние два года.

В описанных случаях рассказывается, что учителя сексуально домогались своих учеников или вступали с ними на протяжении некоторого времени в половую связь. Некоторые их них также вели с несовершеннолетними пикантную переписку.

В декабре прошлого года житель Пскова, признанный виновным в совращении девяти несовершеннолетних, был приговорен к 22 годам колонии строго режима. В региональном СК отметили, что изученные судом доказательства были достаточными для того, чтобы признать его виновным в девяти эпизодах нарушения сексуальной неприкосновенности детей.

Так, по данным следствия, с 2017 по 2020 год осужденный входил в доверие к женщинам с детьми и под самыми разными поводами старался оставаться наедине с несовершеннолетними.