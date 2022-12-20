В Пскове педофила приговорили к 22 годам колонии строгого режима

Признанный виновным в совращении девяти несовершеннолетних житель Пскова приговорен к 22 годам колонии строго режима, сообщила 20 декабря пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что изученные судом доказательства были достаточными для того, чтобы признать его виновным в девяти эпизодах нарушения сексуальной неприкосновенности детей.

По данным следствия, с 2017 по 2020 год осужденный входил в доверие к женщинам с детьми и под самыми разными поводами старался оставаться наедине с несовершеннолетними. В ведомстве также добавили, что по результатам прошедшей психологической экспертизы мужчина был признан страдающим педофилией.

Ранее, 14 декабря, в крымском Джанкое районный суд приговорил 34-летнего местного жителя к 12 годам колонии за сексуальное насилие над ребенком. Установлено, что в мае 2018 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал маленькую девочку.