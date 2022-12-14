Жителя Крыма приговорили к 12 годам за насилие над ребенком
В крымском Джанкое районный суд приговорил 34-летнего местного жителя к 12 годам колонии за сексуальное насилие над ребенком. Об этом в среду, 14 декабря, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Дарью Бирюк.
Установлено, что в мае 2018 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал маленькую девочку. Суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). При этом сам подсудимый вину не признал.
Мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима и дальнейшему ограничению свободы сроком на полтора года. Приговор еще не вступил в законную силу.
В конце октября в Вологде прохожие спасли 10-летнюю школьницу от педофила, набросившегося на нее. По данным «Известий», девочка подверглась нападению, когда возвращалась с учебы домой. Мужчина повалил ребенка на землю и попытался ее изнасиловать, что заметили прохожие и не позволили этого сделать. Затем они задержали злоумышленника и передали его полиции.