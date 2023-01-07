В Днепропетровске намерены снести памятник генералу Маргелову

В Днепропетровске (украинское название — Днепр) планируют снести памятник командующему Воздушно-десантными войсками СССР генералу Василию Маргелову. Об этом в субботу, 7 января, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра города Бориса Филатова.

Скульптуру предложат забрать десантникам, рассказал Филатов. По его словам, именно по их инициативе памятник был установлен в 2000 году на набережной Днепра. Средства на установку были собраны жителями города и спонсорами.

Василий Маргелов родился в 1908 году в Екатеринославе (нынешний Днепр). В 1954–1959 и 1961–1979 годах он командовал Воздушно-десантными войсками СССР. В 1944 году был удостоен звания Героя Советского Союза.

Накануне стало известно, что в Днепре снесли памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. Скульптуру сняли с постамента с помощью специальной техники и отвезли на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».

В конце декабря в Днепре демонтировали памятники советскому писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. В середине декабря в городе также был убран памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.