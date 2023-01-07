Следующий в Иран сухогруз сел на мель под Астраханью
Следующий из Астрахани в порт Амирабад в Иране сухогруз «Раша-1» сел на мель, сообщили 7 января в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области.
«На 170,8-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море) сел на мель сухогруз «Раша-1», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что судовой ход при этом не нарушен. Водотечность корпуса судна отсутствует, загрязнений акватории также нет.
Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, там имеется запас продовольствия на десять суток.
В конце октября прошлого года сухогруз «ОМСКИЙ-117» сел на мель в Икрянинском районе Астраханской области. Инцидент произошел на 60,2 км Волго-Каспийского морского судоходного канала в стороне села Вахромеево. Судно также следовало из порта Астрахань в иранский Амирабад.