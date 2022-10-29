Сухогруз сел на мель по Астраханью

Сухогруз «ОМСКИЙ-117» сел на мель в Икрянинском районе Астраханской области. Об этом в субботу, 29 октября, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Инцидент произошел на 60,2 км Волго-Каспийского морского судоходного канала в стороне села Вахромеево. Судно следовало из порта Астрахань в иранский порт Амирабад.

В результате никто не пострадал. Кгрозы загрязнения также нет. Движение других судов не перекрыто.

В ведомстве сообщили, что запасов еды и воды на сухогрузе хватит на 10 суток. К судну направлены буксиры.

Ранее, 1 октября, катамаран «Москва», шедший из Владивостока на остров Попова с пассажирами на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского. Спасатели эвакуировали пассажиров, для этого они использовали два катера.