Не гаснет праздник: на рождественские службы пришло 1,3 млн человек

В ночь на 7 января православные христиане отметили Рождество. В храмах прошли праздничные службы в честь рождения Спасителя. Из-за опасений провокаций в этот день в церквях усилили меры безопасности. В Храме Христа Спасителя, одном из главных соборов страны, проверки были особенно тщательными. Хотя президент страны Владимир Путин, к примеру, встречал Рождество не здесь, а в Благовещенском храме Московского Кремля. Всего, по данным МВД, церковные службы посетило более 1,3 млн человек по всей стране. О том, как россияне встретили Рождество, и чем запомнилась служба в Храме Христа Спасителя — в репортаже «Известий».

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В ночь перед православным Рождеством в столицу наконец-то пришла настоящая зима. Термометры показывали нешуточные минус 20 градусов. Хотя обжигающий мороз и опустошил сияющую новогодними огоньками Москву, верующих он остановить не смог. Пусть на пути к Храму Христа Спасителя гуляющих почти не наблюдалось, что несколько омрачало предстоящий праздник, у собора была настоящая толпа прихожан. Однако и в обратную от него сторону шло много разочарованных людей, которые не ленились предупреждать окружающих — попасть на Рождественскую службу могут не все.

— Можешь даже не пытаться, очередь слишком велика, — сказал корреспонденту «Известий» прохожий.

Попасть в здание можно было только через Зал церковных соборов, который находится со стороны набережной. Добираться было непросто. Во-первых, мороз рядом с Москвой-рекой усиливался, а во-вторых — почти каждый полицейский или сотрудник Росгвардии, спрашивал о цели визита и проверял документы. У массивной двери зала, которую одному человеку открыть очень тяжело, стало понятно, что в первую очередь в храм пускают представителей СМИ, волонтеров и приглашенных гостей — чиновников и их родственников.

Осмотр у рамок металлоискателя проходил с пристрастием, что вызывало легкое недовольство у людей, которые столпились у входа. Корреспондент «Известий» смог пройти только с четвертого раза, а коллеги с телевизионным оборудованием успели «похвастаться» каждым проводком.

— Если честно, то в аэропорту проверки проще, — поделился один из волонтеров.

Конечно, такие меры безопасности оправданы, но они не могли не навредить праздничному настроению. Ситуация резко поменялась, когда наконец-то удалось пройти через многочисленные лестницы в главный зал Храма Христа Спасителя. С каждой новой ступенькой сладковатый запах ладана и церковных свеч становился все сильнее, а на пути монахини, священники и послушники встречали гостей теплыми улыбками, не забывая поздравить с наступающим Рождеством.

Зал, в котором проходила праздничная литургия, не был заполнен и наполовину, хотя до службы оставалось всего полчаса. Часть прихожан составляли сотрудники СМИ, волонтеры, сотрудники МЧС и, судя по проводкам в ушах, строгому костюму и пронзительному взгляду, охранники . Но были там и счастливчики из числа простых граждан, которые смогли все же достоять очередь и попасть внутрь.

Один из них — историк Владимир Николаев. Он живет на Пречистенке уже много лет и традиционно ходит на Рождественскую службу в Храм Христа Спасителя.

— Понятно, что здесь всегда очень строгие меры безопасности, но с таким я встречаюсь впервые, — слегка возмущенно говорит Владимир. — Мне с семьей удалось пройти в храм, но не уверен, что остальным это удастся сделать.

Историк считает, что за последние 15 лет православное Рождество стало возвращать себе статус одного из главных праздников.

— Мы прекрасно помним, что советская власть активно боролась с любыми церковными проявлениями, причем делалось это в том числе на законодательном уровне. Во всех конституциях СССР духовенство лишалось политических и даже гражданских прав, была запрещена любая религиозная пропаганда. Интересно, что советская власть пыталась избавиться и от любых атрибутов Рождества, например елок, но сделать этого не удалось. Люди все равно тайком их наряжали, а сейчас елка есть в каждом доме, — рассказал Владимир Николаев.

Историк подчеркнул, что государство должно популяризировать Рождество, так как этот светлый праздник может стать важным объединяющим фактором в нестабильные и напряженные времена.

В Кремле, похоже, размышляют примерно так же.

«Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл. Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения», — говорится в праздничном послании президента России гражданам страны.

«Мой сын сейчас защищает нашу страну»

Вскоре после началась литургия. В соборе зазвучали первые ноты церковного хора. Красивые голоса соединились в один бесконечный звон, который, словно гирляндой, накрыл помещение и тронул всех присутствующих. Все напряжение прошло, а на душе наступил покой.

Спустя полчаса после начала службы Храм Христа Спасителя все же заполнился прихожанами, подавляющее большинство — молодые люди, от 15 до 30 лет. Им пришлось отстоять внушительную очередь на морозе. Дорогу осилит идущий.

Валентина Добрина пыталась пройти в храм несколько раз, удалось ей это сделать только с третьей попытки, спустя 30 минут после начала службы. Она всегда празднует Рождество в храме. Много лет Валентина ходила на праздничную литургию вместе с мужем, но ему ампутировали ногу и в этом году пришла одна. Обычно Валентина ходила в храм, который находится рядом с домом, но этот год особенный.

— Мой сын сейчас защищает нашу страну, и я решила, что должна помолиться за его здравие именно в Храме Христа Спасителя. А для мужа я уже сделала фотографии и видео. Он очень хотел прийти, но из-за здоровья не смог, — рассказала она.

С лица женщины не сходила улыбка, и ее радость заражала всех окружающих. Рождественская служба — это серьезное испытание, так как длится она примерно четыре часа. Перед этим многие православные соблюдают пост, который длится 40 дней. Несмотря на то, что он менее строгий, чем Великий, для организма это все равно серьезное испытание.

— Я верующий, но соблюдаю не каждый пост. Скорее всего потому, что мне не хватает силы духа, — смеется мужчина в строгом костюме, на вид ему лет тридцать. — Но знаете, прошлый год был особенным. И Рождественский пост я смог соблюсти. Скажу честно — это сложно, не хватает энергии. Но, когда началась служба, все недомогания и неуверенность как рукой сняло.

Еще один прихожанин, Сергей Прокуровский, пришел в Храм Христа Спасителя вместе с женой и двумя сыновьями.

— Я хирург, в праздники нередко ставят дежурства, поэтому не всегда удается отпраздновать Рождество по всем традициям, тем более с семьей. Но в этом году нам очень повезло. Не могу согласиться с остальными, что мало людей. По-моему, их много, и это здорово! Мне кажется, что это особенный праздник, который напоминает людям о том, что Бог всегда с нами, он рядом, и как бы тяжело нам не было, в конце концов все будут счастливы, — поделился мнением Сергей.

Праздничная служба подходила к концу, люди начали расходиться и картина до начала литургии и после разительно отличалась. Спустя несколько часов напряженные лица людей из-за долгого ожидания на холоде превратились в улыбки. Молодежь помогала старикам надевать куртки, провожала по лестнице, а со всех сторон сыпались поздравления с Рождеством.

— Знаете, так приятно видеть всех этих людей, — делится впечатлениями прихожанка Надежда Сойкина. — Столько молодых ребят, которые пришли сюда делиться радостью. Мне 87 лет. В моем возрасте, пройдя Великую Отечественную войну, наворачиваются слезы счастья от того, что происходит в храме. Этот год будет особенным для нас и нашей страны, вот увидите!

Мороз крепчал, но жар праздничной службы, который был бы невозможен без прихожан, согревал по пути в метро.

В канун Рождества Патриарх всея Руси Кирилл призвал беречь друг друга и уделять внимание родным и близким.

— Будем помнить о том, что для Бога не существует никаких преград, он стучит в двери сердца каждого человека и ждет нашей готовности явить доброту, милосердие и сострадание. Будем же беречь друг друга, уделяя внимание родным и близким, друзьям и коллегам по работе, помогая нуждающимся и обездоленным, посещая больных и немощных, — сказал патриарх

Несмотря на строгие меры безопасности, именно они и работа правоохранительных органов помогли встретить Рождество без происшествий. По данным МВД, всего праздничные службы посетило свыше 1,3 млн человек.