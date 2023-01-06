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Пушилин и Кириенко поставили в храме свечи в память о погибших в Макеевке
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Пушилин и Кириенко поставили в храме свечи в память о погибших в Макеевке

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Фото: t.me/pushilindenis
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 6 января выполнили просьбу раненого военнослужащего поставить в храме свечи в память о погибших в Макеевке.

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«Православные Донбасса готовятся к празднованию Рождества Христова. Говорят, что под огнем противника неверующих нет. Один из военнослужащих, раненных в новогоднюю ночь в Макеевке, попросил от его имени поставить в храме свечи и помянуть его погибших товарищей. Сегодня, в канун Рождества, с Сергеем Кириенко посетили Свято-Георгиевский кафедральный собор Макеевки и выполнили эту просьбу», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

2 января стало известно об ударе со стороны украинских войск по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке, который привел к потерям в личном составе. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

По данным Минобороны, при обстреле Макеевки в ДНР погибли 89 военнослужащих.

Пушилин 5 января рассказал, что большую часть военнослужащих, пострадавших при обстреле Макеевки, уже перевели на лечение и реабилитацию в другие регионы России.

6 января стало известно, что российских военных, раненных при ударе по Макеевке, перевели из Ростова-на-Дону на лечение в Самару. Губернатор региона Дмитрий Азаров лично встретил солдат в аэропорту. Отмечается, что часть раненых отправили в госпиталь в Санкт-Петербург.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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