Патриарх Кирилл назвал уход от веры главным источником конфликтов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 января заявил, что первопричиной глобальных мировых столкновений является недостаток веры. Такое мнение он высказал во время рождественскую проповеди в храме Христа Спасителя.

«Все самые страшные конфликты сегодня происходят, потому что люди отдаляются от веры. И наоборот, опираясь на веру, можно исцелять конфликты и преодолевать их», — отметил патриарх.

По его словам, вера помогает устанавливать крепкие взаимоотношения не только на личном, но и на международном уровне. Епископ Русской православной церкви призвал всех верующих просить Бога о скорейшем наступлении мира.

Ранее в этот день он подчеркнул, что церковь скорбит обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине. Также патриарх Кирилл выразил благодарность священникам и волонтерам, которые помогают раненым и нуждающимся, навещают пациентов в госпиталях, отправляют им необходимые вещи, лекарства и продукты.

Накануне патриарх Московский и всея Руси начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в столице. В праздновании принимают участие представители руководства Московской епархии, политические и общественные деятели, а также простые прихожане.

Кроме того, президент России Владимир Путин впервые за несколько лет прибыл на рождественскую службу в Благовещенский храм в Кремле.

В канун праздника папа римский Франциск поздравил всех верующих, отмечающих Рождество 7 января. По его мнению, рождение Иисуса Христа вселяет надежду на конкретные шаги, которые смогут положить конец боевым действиям на Украине и привести к миру. Глава католической церкви призвал всех христиан помолиться о приближении этого дня.