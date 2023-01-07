Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, которые празднуют Рождество Христово. Текст поздравления главы государства размещен в субботу, 7 января, на сайте Кремля.

Путин отметил созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь (РПЦ), а также другие христианские конфессии России в единение общества и сохранение исторической памяти. Указал на роль церкви в воспитании молодежи и укреплении института семьи.

«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», — заявил президент.

Также он обратил внимание на то, как церковные организации уделяют первоочердное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в России. А кроме того, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, и поддерживают российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса.

В Рождественскую ночь президент присутствовал на службе в Благовещенском соборе Московского Кремля.

В этот же день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественской проповеди в храме Христа Спасителя заявил, что первопричиной глобальных мировых столкновений является недостаток веры. По его словам, вера помогает устанавливать крепкие взаимоотношения не только на личном, но и на международном уровне.

Днем ранее Папа Римский Франциск поздравил верующих, которые празднуют Рождество 7 января, и в ходе обращения на площади Святого Петра призвал к миру на Украине. Понтифик передал искренние поздравления восточным церквям, и католическим, и православным, которые будут отмечать Рождество Христово.