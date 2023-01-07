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Врач рассказала о способах облегчить симптомы аллергии на холод

Врач Юзуп: при аллергии на холод важно закрывать кожные покровы одеждой и избегать контакта с холодными предметами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Для того чтобы минимизировать симптомы аллергии на холод, при которой у человека появляются покраснения на коже и зуд, необходимо укреплять иммунитет и ввести в рацион богатую жирами пищу. Такие советы в беседе с «Мослентой» 7 января дала кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

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По словам специалиста, пациенту с таким недугом также рекомендуется проверить работу печени и желчеоттока, а при наличии проблем — нормализовать работу этих систем организма.

Врач посоветовала избегать контактов с холодными предметами, хорошо разогревать пищу и напитки. Кроме того, по словам Юзуп, важно, чтобы одежда максимально закрывала кожные покровы. Также пациент может принимать антигистаминные препараты, назначенные специалистом.

Ранее, 25 декабря, специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в случае обморожения ни в коем случае нельзя растирать или погружать травмированный участок тела в горячую воду. По его словам, идея растирать обмороженную часть тела ― миф. Более того, такое действие может, наоборот, еще сильнее травмировать кожу.

Так, правильным действием при обморожении Тяжельников назвал согревание обмороженного участка умеренным теплом.

6 января замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что резко ударившие по Москве морозы будут держаться еще несколько дней.

В этот же день синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что 7 и 8 января в столице ожидаются самые холодные ночи. Он также отметил, что потепление в городе ожидается только к середине месяца, тогда температура воздуха не будет опускаться ниже 10 градусов.

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