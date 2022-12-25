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Врач дал россиянам советы при обморожении

Врач дал советы по действиям при обморожении
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Tobias Flaccus
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В случае обморожения ни в коем случае нельзя растирать или погружать травмированный участок тела в горячую воду. Такие советы россиянам в воскресенье, 25 декабря, дал в разговоре с изданием «Мослента» специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

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По словам Тяжельникова, идея растирать обмороженную часть тела ― миф. Более того, такое действие может, наоборот, еще сильнее травмировать кожу.

А попытки отогреть руки в горячей воде при резких действиях могут и вовсе вызвать некроз тканей.

Эксперт отметил, что обморожение часто бывает непросто опознать сразу. Среди основных симптомов он перечислил побледнение кожи на улице и потом ее покраснение в помещении.

Травма более серьезной степени часто сопровождается онемением, легким покалыванием и зудом.

Самым правильным действием при обморожении Тяжельников назвал согревание обмороженного участка умеренным теплом. А если же покраснение, зуд и боль не пройдут, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

«Если вы долго вынуждены находиться на улице, старайтесь активнее двигаться. Берите с собой термос с горячим чаем, дополнительные теплые вещи, приобретите согревающие стельки или вкладыши в перчатки», ― добавил эксперт.

Ранее, 23 декабря, травматолог-ортопед рассказал, что зимой в случае падения первым делом нужно тщательно осмотреть и прощупать поврежденные участки тела. Специалист отметил, что, если травма серьезная, важно обездвижить поврежденный участок и скорее обратиться за помощью.

Среди причин обратиться к врачу специалист перечислил болевой синдром, деформацию, отек, а также повреждение кожных покровов и невозможность пошевелить травмированной частью тела.

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