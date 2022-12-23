Травматолог озвучил обязательные поводы обращения к врачу после падений зимой

Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Михаил Рязанцев рассказал, в каких случаях обязательно следует обратиться к врачу после падения зимой. О наиболее распространенных в зимний период травмах врач рассказал в пятницу, 23 декабря, «Газете.Ru».

В первую очередь специалист обращает внимание, что в случае падения сразу же необходимо тщательно прощупать все поврежденные участки тела и по возможности обездвижить болезненные участки.

«Если вы после падения не смогли подняться самостоятельно, позовите на помощь. Первая помощь заключается в обездвиживании поврежденного участка, затем необходимо приложить холод. При болевых ощущениях стоит выпить обезболивающее», — отмечает врач.

Поводом обращения к специалисту является болевой синдром, деформация, сильный отек, повреждение кожных покровов, невозможность пошевелить травмированной частью тела.

«При обращении к врачу он осмотрит поврежденный участок, выполнит необходимые инструментальные методы исследования, такие как рентген, КТ или МРТ. Врач также правильно зафиксирует поврежденный участок с помощи ортеза или гипсовой повязки и при необходимости выдаст костыли», — рассказал Рязанцев.

Он также подчеркнул, что самостоятельно отличить вывих от перелома очень сложно, но есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание.

«При вывихе полностью блокируется движение в поврежденном суставе, в то время как при переломе можно наблюдать патологическую подвижность, визуальную деформацию конечности, а также хруст при прощупывании», — отметил специалист.

Рязанцев напомнил, что осмотр врача и своевременная диагностика позволят поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение.

Накануне, 22 декабря, врач-травматолог Дмитрий Лобко рассказал об опасности использования пиротехники и катания на «ватрушках». Специалист отметил, что особенно часто травматизация сопряжена с употреблением спиртных напитков. По словам травматолога, в последние годы также отмечаются травмы криминального и дорожно-транспортного характера. Иногда речь идет и о комбинированных причинах травм — например, когда граждане катаются на «ватрушках» рядом с дорогой или привязывают их к машинам.