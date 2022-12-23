Реклама
Прямой эфир
Мир
Читатели Figaro согласились с непричастностью РФ к подрыву «Северных потоков»
Мир
WP указала на попытки Зеленского убедить США в способности Киева победить
Общество
Минюст РФ внес организацию «Роскомсвобода» в список иноагентов
Общество
Журналисты Глеб Пьяных и Андрей Колесников внесены в реестр иноагентов
Общество
В ОАК анонсировали сдачу первого построенного с нуля ракетоносца Ту-160М
Армия
Подлодку «Великие Луки» спустили на воду в Санкт-Петербурге
Мир
Глава МО ФРГ не исключила полного отказа от дальнейших закупок БМП Puma
Мир
Пограничники Украины помешали нелегально вывезти в Венгрию вертолет
Спорт
Колосков рассказал о сомнениях в необходимости перехода РФС в АФК
Мир
Госдеп опроверг любую причастность США к взрывам на «Северных потоках»
Общество
Минздрав РФ проработает запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним
Мир
Россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia

Травматолог озвучил обязательные поводы обращения к врачу после падений зимой

Травматолог Рязанцев перечислил случаи, когда надо обращаться к врачу после падений зимой
0
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Михаил Рязанцев рассказал, в каких случаях обязательно следует обратиться к врачу после падения зимой. О наиболее распространенных в зимний период травмах врач рассказал в пятницу, 23 декабря, «Газете.Ru».

Лучше защита, чем падение: пожилых спасут от травм и ушибов
В России начнет работать программа профилактики среди людей старшего возраста

В первую очередь специалист обращает внимание, что в случае падения сразу же необходимо тщательно прощупать все поврежденные участки тела и по возможности обездвижить болезненные участки.

«Если вы после падения не смогли подняться самостоятельно, позовите на помощь. Первая помощь заключается в обездвиживании поврежденного участка, затем необходимо приложить холод. При болевых ощущениях стоит выпить обезболивающее», — отмечает врач.

Поводом обращения к специалисту является болевой синдром, деформация, сильный отек, повреждение кожных покровов, невозможность пошевелить травмированной частью тела.

«При обращении к врачу он осмотрит поврежденный участок, выполнит необходимые инструментальные методы исследования, такие как рентген, КТ или МРТ. Врач также правильно зафиксирует поврежденный участок с помощи ортеза или гипсовой повязки и при необходимости выдаст костыли», — рассказал Рязанцев.

Он также подчеркнул, что самостоятельно отличить вывих от перелома очень сложно, но есть определенные моменты, на которые стоит обратить внимание.

«При вывихе полностью блокируется движение в поврежденном суставе, в то время как при переломе можно наблюдать патологическую подвижность, визуальную деформацию конечности, а также хруст при прощупывании», — отметил специалист.

Рязанцев напомнил, что осмотр врача и своевременная диагностика позволят поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение.

Накануне, 22 декабря, врач-травматолог Дмитрий Лобко рассказал об опасности использования пиротехники и катания на «ватрушках». Специалист отметил, что особенно часто травматизация сопряжена с употреблением спиртных напитков. По словам травматолога, в последние годы также отмечаются травмы криминального и дорожно-транспортного характера. Иногда речь идет и о комбинированных причинах травм — например, когда граждане катаются на «ватрушках» рядом с дорогой или привязывают их к машинам.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022