Травматолог перечислил основные источники опасности в новогодний период

Наибольшую опасность с точки зрения возможного получения травм в новогодний период представляют использование пиротехники и катание на ватрушках. Об этом врач-травматолог Дмитрий Лобко рассказал в четверг, 22 декабря.

Специалист отметил, что особенно часто травматизация сопряжена с употреблением спиртных напитков.

«Ватрушки, батуты, качели часто являются источниками травматизации. Это травмы не самые тривиальные, но потом долго заставляют на себя обращать внимание. В последние несколько лет можно выделить и опасность ватрушек. Тут, с одной стороны, влияет накатистоть, с другой стороны, «мягкость снаряда» играет злую шутку, ну и поза не очень физиологичная», — объяснил он в беседе с Lenta.Ru.

По словам травматолога, в последние годы также отмечаются травмы криминального и дорожно-транспортного характера. Иногда речь идет и о комбинированных причинах травм: например, когда граждане катаются на ватрушках рядом с дорогой или привязывают их к машинам.

«Отдельная тема — это новогодняя пиротехника. Взрывные травмы встречаются не так часто, но тоже бывают. Чаще всего это ожоги. В большинстве случаев такие инциденты так или иначе связаны с употреблением алкоголя» — сказал специалист, добавив, что ожоговые травмы чаще всего получают дети из-за недосмотра и недооценки степени опасности.

Ранее в этот день ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России Андрей Моисеев предупредил в беседе с «Известиями», что за нарушение закона о тишине в Москве можно получить штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей.

Закон подразумевает запрет на шумные действия с 23:00 по мск. К действиям, нарушающим покой, относятся и использование пиротехнических средств.

20 декабря в ГУ МЧС по столице напомнили, что закон о тишине, запрещающий запускать фейерверки после 23:00, действует в том числе в новогоднюю ночь, сообщает телеканал «360». Столичный комплекс городского хозяйства призвал жителей Москвы не запускать салюты и фейерверки в парках, а также не организовывать там шумные гулянья, передает агентство городских новостей «Москва».

19 декабря генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры», член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель рассказал, за что в новогодние праздники можно получить штраф. Среди прочих причин, юрист назвал неправильный запуск фейерверков.