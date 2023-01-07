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Овечкин догнал Ковалева и поднялся на первое место по числу игр в НХЛ

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Фото: TASS/Nick Wass
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Российский хоккеист Александр Овечкин догнал соотечественника Алексея Ковалева и поделил с ним первое место по количеству игр в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди игроков из России.

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В субботу, 7 января, команда «Вашингтон Кэпиталз», за которую выступает Овечкин, на своей арене встретилась с «Нэшвилл Предаторз» в рамках чемпионата НХЛ.

Отмечается, что для Овечкина это 1316-я игра за карьеру в лиге. Аналогичный результат у Алексея Ковалева.

На счету Ковалева 1029 набранных очков (430 голов и 599 передач) в 1316 матчах. Овечкин еще до игры с «Нэшвиллом» набрал 1458 очков (809+649).

Днем ранее, 6 января, Александр Овечкин во время игры с «Коламбус Блю Джекетс» забросил свою 29-ю шайбу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Спортсмен занял 16-е место, обойдя финна Теему Селянне в рейтинге лучших снайперов за всю историю турнира по числу набранных очков.

Тогда же стало известно, что теперь в активе россиянина 809 шайб в регулярных чемпионатах. Он отстает от канадца Уэйна Гретцки на 85 голов. Рекорд Гретцки составляет 894 шайбы.

4 января Гретцки назвал Овечкина великолепным хоккеистом. Он заявил, что ждет, когда тот побьет его рекорд по числу заброшенных шайб. Более того, Гретцки выразил желание присутствовать на игре, в которой Овечкин это сделает.

До этого, 24 декабря, Овечкин был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В этот период он забросил 802-ю шайбу в карьере и вышел на второе место среди лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу.

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