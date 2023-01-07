Путин прибыл на рождественскую службу в храм в Кремле

Президент России Владимир Путин впервые за несколько лет прибыл на рождественскую службу в Благовещенский храм в Московском Кремле. Церемония проходит в ночь с 6 на 7 января.

Отмечается, что до этого российский лидер, как правило, встречал православное Рождество не в Москве.

Ранее, 6 января, рождественскую службу в храме Христа Спасителя в Москве начал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своей проповеди он призвал всех собравшихся помолиться за Россию, а также за всех, кто сейчас страдает, в том числе за людей на Украине.

Ранее в этот день папа римский Франциск поздравил всех верующих, празднующих Рождество 7 января. По его мнению, рождение Иисуса Христа вселяет надежду на конкретные шаги, которые смогут положить конец боевым действиям на Украине и привести к миру.

Глава католической церкви призвал всех христиан помолиться за мир на Украине.

В прошлом году Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

В 2021 году он был на богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Тогда российский лидер подарил церкви икону Господа Вседержителя.