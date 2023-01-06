Патриарх Кирилл начал рождественскую службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал праздничное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Церемония началась вечером в пятницу, 6 января.

В соборе также присутствуют представители руководства Московской епархии, политические и общественные деятели, а также простые прихожане.

Патриарх Кирилл призвал всех помолиться за Россию, а также за всех, кто сейчас страдает, в том числе за людей на Украине.

«Будем вместе с ними, с их скорбями сегодня нашей молитвой и проявлением нашей солидарности и нашей любви к ним», ― отметил патриарх.

Ранее в этот день папа римский Франциск поздравил всех верующих, празднующих Рождество 7 января. По его мнению, рождение Иисуса Христа вселяет надежду на конкретные шаги, которые смогут положить конец боевым действиям на Украине и привести к миру.

Глава католической церкви призвал всех христиан помолиться за мир на Украине.