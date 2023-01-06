Пушков описал политику Запада цитатой экс-канцлера Германии Меркель

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале 6 января назвал главным уроком прошедшего года подтверждение тезиса, что политика всегда господствует над экономикой.

«Политика важнее экономики, заявила несколько лет назад Ангела Меркель, чем выразила приоритеты западной правящей элиты», — считает Пушков.

Именно поэтому неправильно считать нефтяные, газовые и другие торгово-экономические связи гарантом защиты военно-политического конфликта, говорится в сообщении российского сенатора.

По той же причине, уверен Пушков, товарооборот между США и Китаем может замедлить, но не помешать военному столкновению между этими государствами из-за тайваньского вопроса.

«Вот подлинный главный урок 2022 года, который касается далеко не только европейского рынка газа, а намного шире по своему значению», — резюмировал Пушков.

14 декабря обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли отметил, что Россия победила Запад в экономической войне, приведя тем самым противника в ужас. Он подчеркнул, что в то время, как инфляция в западных странах зашкаливает, в России она снижается.

11 декабря министр финансов США Джанет Йеллен допустила, что в 2023 году в стране может начаться рецессия. В конце ноября исследование показало, что домохозяйства в США в среднем начали тратить на $433 в месяц больше, чем в прошлом году. В частности, в стране стоимость яиц выросла на 43%, масла ― на 33%, молока и хлеба ― на 15%. Бензин же подорожал в США на 17,5%.

При этом 13 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что период адаптации к санкционной политике Запада в России продолжается, хотя уже сейчас можно сказать, что сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострившейся ситуацией в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».