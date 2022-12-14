В США признали победу России в экономическом противостоянии с Западом

Россия победила Запад в экономической войне, приведя тем самым противника в ужас. Такое мнение выразил 14 декабря обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли.

«Рубль не рухнул. Действительно, рубль остается сильным по отношению к большинству иностранных валют», — указал автор статьи.

Он подчеркнул, что в то время, как инфляция в западных странах зашкаливает, в России она снижается.

Фарли также указал на потерпевшую крах финансовую кампанию США и его союзников, развернутую против РФ.

Несмотря на их усилия изолировать с помощью санкций Москву, она всё равно остается на мировой арене.

«Хотя возможности России по экспорту энергоресурсов под влиянием санкций стали более ограниченными, она продолжала поставлять энергию некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых потребителей», — добавил Фарли.

11 декабря министр финансов США Джанет Йеллен допустила, что в 2023 году в стране может начаться рецессия. В конце ноября исследование показало, что домохозяйства в США в среднем начали тратить на $433 в месяц больше, чем в прошлом году. В частности, в стране стоимость яиц выросла на 43%, на масло ― на 33%, на молоко и хлеб ― 15%. Бензин же подорожал в США на 17,5%.

9 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что в РФ наблюдается очевидный темп снижения инфляции. Он добавил, что в течение этого года ожидается снижение дефицита бюджета с 2% в текущем году до 0,7% в 2025 году.

27 октября глава государства указал, что пик трудностей в российской экономике, связанных с санкциями, пройден. Он подчеркнул, что российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе.

До этого, 12 сентября, Путин заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, а тактика блицкрига в отношении ее экономики не сработала.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострившейся ситуацией в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».