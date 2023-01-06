Реклама
Прямой эфир
Мир
США ввели санкции в отношении якобы связанных с поставками дронов в РФ иранцев
Мир
Албанец в Косово открыл стрельбу по отмечающим Рождество сербам
Происшествия
В Херсонской области с начала режима тишины от обстрелов ВСУ пострадали три человека
Политика
Пушков описал политику Запада цитатой экс-канцлера Германии Меркель
Происшествия
ВСУ выпустили по ДНР 34 снаряда с начала объявленного Россией режима тишины
Общество
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
Мир
Украина расторгла соглашение с РФ по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»
Мир
В ООН поприветствовали инициативу России о прекращении огня на Рождество
Армия
Раненных в Макеевке военнослужащих перевезли на лечение в Самару
Происшествия
Пожарные проверяют информацию о задымлении в пресс-центре МИД РФ
Происшествия
Арсенал с боеприпасами обнаружили в заброшенном доме в Херсонской области
Мир
Четверть европейцев признались в проблемах с отоплением своего жилья
Сюжет:

Военный эксперт усомнился в эффективности американских ракет Sea Sparrow на Украине

Эксперт Кнутов: США решили поставить Украине Sea Sparrow, чтобы протестировать их в реальных условиях
0
Фото: Global Look Press/US Navy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зенитные ракеты Sea Sparrow, которые США планируют включить в новый пакет военной помощи Украине, достаточно старые, а также являются технологически устаревшими комплексами. Такое мнение в беседе с «Известиями» в пятницу, 6 декабря, высказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

О том, что новый пакет помощи Киеву от Вашингтона впервые будет включать зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, стало известно ранее в этот день. Как писало издание Politico, Sea Sparrow можно запускать как с суши, так и с моря. Также сообщалось, что военные ВСУ смогли модернизировать «Буки» для запуска этих ракет.

Вызвали на пакет: Белый дом выделит Украине $1,85 млрд
О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

«Недостатком у этих ракет, особенно у первоначальных моделей, является то, что использовались ракеты класса «воздух – воздух», которые имеют не очень высокие скоростные и маневренные характеристики в том случае, если они запускаются с корабля или с наземной пусковой установки», — указал Кнутов.

Он также указал на то, что данных об эффективности ракет нет, при этом они уступают современным образцам. В связи с этим эксперт сделал предположение о том, что американская сторона просто хочет таким образом испытать их и доработать.

Накануне пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что 6 января США анонсируют новый план военной помощи Украине.

31 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что в 2023 году Украина получит ракеты дальнего действия ATACMS, танки и ударные беспилотники. Он также отметил, что военная помощь его стране в 2022 году была беспрецедентной.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023