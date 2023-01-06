В Болгарии предложили выдать разыскиваемого в РФ журналиста Грозева

Одной из центральных тем слушаний комитета парламента Болгарии стала дальнейшая судьба журналиста Христо Грозева. Об этом в четверг, 5 января, сообщило агентство Novinite.

Так, члены консервативной партии «Возрождение» предложили выдать опального журналиста властям РФ.

«В качестве воспоминаний о его работе в Болгарии: спекулятивные сделки, попытки контролировать СМИ, проблемы с болгарской системой правосудия и, в общем, то, что несовместимо с героическим ореолом», — подчеркнул депутат Николай Дренчев.

Между тем представители коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария», напротив, призвали гарантировать безопасность Грозева. А партия ГЕРБ, одержавшая победу на октябрьских выборах в парламент, и вовсе заявила о необходимости ввести санкции в отношении РФ.

Ранее, 27 декабря, министерство иностранных дел Болгарии вызвало российского посла Элеонору Митрофанову в связи с делом болгарского журналиста, руководителя издания Bellingcat (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Bellingcat) Христо Грозева. В этот же день партия ГЕРБ пригрозила объявить Митрофанову в розыск в нарушение конвенции о дипломатических сношениях.

Накануне появилась информация о том, что Грозев разыскивается МВД России. По какой именно статье — неизвестно.

25 июля в ФСБ РФ сообщили, что Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Как выяснилось, Грозев через своего координатора нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке курьера из Москвы с авансом в размере $4 тыс. от украинских разведчиков для якобы согласившегося на угон российского летчика.

О том, что ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС России, стало известно тогда же. Ведомство обнародовало переписки о планах военной разведки Украины угнать суда ВКС РФ.