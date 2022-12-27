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МИД Болгарии вызвал посла России

Телеканал NOVA: МИД Болгарии вызвал посла России
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла России в Софии Элеонору Митрофанову. Об этом 27 декабря сообщил телеканал NOVA.

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Вызов дипломата, по данным СМИ, связан с объявлением в федеральный розыск в России болгарского журналиста, руководителя издания Bellingcat (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Bellingcat) Христо Грозева.

Ранее в этот день партия ГЕРБ, одержавшая победу на октябрьских выборах в парламент Болгарии, призвала МИД вызвать посла России в связи с делом Грозева. Партия пригрозила объявить в розыск саму Митрофанову в нарушение конвенции о дипломатических сношениях.

Днем ранее стало известно о том, что Грозев в России объявлен в розыск. По какой именно статье его разыскивают, подробности не приводятся.

25 июля в ФСБ РФ сообщили, что Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Как выяснилось, Грозев через своего координатора нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке курьера из Москвы с авансом в размере $4 тыс. от украинских разведчиков для якобы согласившегося на угон российского летчика.

О том, что ФСБ сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию украинской военной разведки по угону боевых самолетов ВКС России, стало известно тогда же. Ведомство обнародовало переписки о планах военной разведки Украины угнать суда ВКС РФ.

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